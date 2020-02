vor 22 Min.

Neuer Vorsitzender bei Waldgenossen

Johannes Schombacher löst Erhard Rieger ab. Biber und Käferbäume sind ein Problem

Von Christine Gumpp

Johannes Schombacher ist der neue erste Vorsitzende der Waldgenossenschaft Ellgau und folgt auf Erhard Rieger, der seine Tätigkeit nach 22 Jahren niederlegte. In seinem Rückblick erzählte Rieger von der Aufforstung, die er damals als frisch ins Amt gekommener Vorsitzender zu organisieren hatte. Rieger berichtete von einem sparsamen Haushalten, das mehrmals Flächenkauf für Neuanpflanzungen ermöglichte. Da bei der letzten Wahl viele Posten innerhalb des Vorstands an junge Nachwuchsgenossen gingen, stellte er sich noch mehrere Jahre als erster Vorsitzender zur Verfügung, um den Jungen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Nun sei für ihn der Zeitpunkt aufzuhören, meinte Rieger. Nach wie vor gibt es viele Käferbäume, die zeitnah gefällt werden müssen, um die Übertragung auf gesunde Bäume einzudämmen. Auch der Biberfraß stelle ein großes Problem dar. Neben der ständigen Beobachtung und Entdeckung der Käferbäume ist eine wichtige Pflegemaßnahme das Ausmähen der Kulturen und das Umsetzen von Biberschutzmatten von kranken Bäumen an neu gepflanzte. Im Frühjahr 2019 pflanzte eine Schulklasse aus Meitingen zusammen mit der Waldgenossenschaft ein Stück Wald an.

Bei der Neuwahl wurde Johannes Schombacher einstimmig zum neuen Vorsitzenden gewählt. Zweiter Vorsitzender Ludwig Baumann dankte Erhard Rieger für die geleistete Arbeit während seiner Amtszeit. Stilgerecht überreichte der Vorstand als Geschenk einen Tannenbaum zum Einsetzen.

