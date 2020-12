vor 31 Min.

Neuer Vorstand für Andreas Schmid Group in Gersthofen

Die Andreas Schmid Group in Gersthofen stellt die Weichen weiter auf Zukunft und verzeichnet einen weiteren erfahrenen Neuzugang in der Führungsspitze.

Mit Wirkung zum 1. Januar 2021 wurde Dr. Thomas Jepsen (43) zum Vorstand bestellt. Inhaber und Aufsichtsratsvorsitzender Alfred Kolb freut sich nach intensiver Vorbereitung des Stabwechsels im Finanzressort auf die Zusammenarbeit: Jepsen bringt in seine neue Tätigkeit große interdisziplinäre Erfahrung mit ein. Nach seinem Berufseinstieg bei Ernst & Young sammelte er Erfahrung im Private Equity-Geschäft (Borromin Capital). Nach einer Station bei Roland Berger war er zuletzt für Sixt tätig, wo er das Finanzressort der Business Unit Sixt Ride verantwortete und Erfahrung in Operations und IT sammelte. Er hat BWL an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt studiert und dort promoviert.

Die Andreas Schmid Group setzt mit diesem Schritt im Nachgang zu der Bestellung von Alessandro Cacciola als Vorstandsvorsitzenden und der Gründung des Andreas Schmid Lab unter der Führung von Dr. Michael Hofmann den eingeleiteten Prozess der Transformation fort. Im Zuge der planmäßigen Nachfolgeregelung verlässt Dr. Stefan Söhn zum Jahreswechsel das Unternehmen. (AZ)

