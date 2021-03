vor 47 Min.

Neues Baugebiet in Meitingen: Nach vier Jahren Zwangspause geht es los

Im neuen Baugebiet an der Donauwörther Straße in Meitingen haben die Arbeiten begonnen. Die Straßennamen in dem 1,8 Hektar großen Gebiet lauten Weberstraße und Bürgermeister-Rieger-Straße.

Plus Das Warten für Häuslebauer in Meitingen hat ein Ende: Sie können mit vier Jahren Verspätung bauen. Schuld am Geduldsspiel waren ihre Vorfahren aus dem Frühmittelalter.

Von Peter Heider

Seit Herbst 2016 führten auf einem 1,8 Hektar großen Baugelände an der Donauwörther Straße in Meitingen Archäologen die Regie. An der ehemaligen römischen Via Claudia im Norden der Marktgemeinde wurden bis in die Sommermonate 2019 170 Befunde ausgegraben. Die Forscher stießen auf 30 frühmittelalterliche Grubenhäuser, die als Handwerkshäuser, meist für Textilherstellung, interpretiert werden konnten. Doch die Spuren der Urahnen der Meitinger, sie standen den Häuslebauern von heute im Wege.

Unter der Donauwörther Straße vermuten Archäologen eine der wichtigsten Fernstraßen der Römerzeit, die Via Claudia. Sie wurde im Mittelalter noch als Fernbindungsstraße zur Donau benutzt. Heute noch liegt auf dieser Route eine der Hauptstraßen in der Marktgemeinde Meitingen. Kein Wunder also, dass die Archäologen hellhörig wurden, als an der Donauwörther Straße ein Baugebiet entstand.

Die Fläche, auf der die Ausgrabungen durchgeführt wurden, ist bereits vor einigen Jahren zum Baugebiet ausgeschrieben worden, dessen Bauplätze wie die „warmen Semmeln“ weggingen. Auf dem Gebiet wird eine Mischung von 13 Einfamilienhäuser, drei Wohnanlagen und eine Einrichtung für Wohngruppen des Dominikus-Ringeisen-Werkes gebaut.

Ausgrabungen: Bauherren in Meitingen brauchten viel Geduld

Bisher mussten die künftigen Häuslebauer große Geduld aufbringen, da Spuren, die auf dem Gelände ans Licht kamen und von den Archäologen geprüft und untersucht wurden, den Beginn der Baumaßnahmen immer wieder verzögerten. Mittlerweile sind Bagger an-gerollt und die Straßen- und Kanalarbeiten haben begonnen. Auch die Straßennahmen hat die Marktgemeinde Meitingen bereits festgelegt. Sie lauten „Weberstraße“ und „Bürgermeister-Rieger-Straße“.

Lesen Sie dazu auch

Themen folgen