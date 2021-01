12:30 Uhr

Neues Beratungsangebot zum Umrüsten auf Elektromobilität in Gersthofen

Plus Fuhrparkbetreiber sind zunehmend gefordert, ihre Flotten auf nachhaltigere Antriebskonzepte umzustellen. Der Gersthofer Auto-Umrüster Quantron bietet Beratung.

Der Gersthofer Auto-Umrüster Quantron AG vertritt die Bereiche e-mobility, e-engineering, e-battery. Denn neben dem Angebot an neuen elektrifizierten Nutzfahrzeugen und Bussen werden den Kunden die Elektrifizierung ihrer Gebraucht- und Bestandsfahrzeuge geboten, die dann leise und emissionsfrei fahren. Auch die Brennstoffzelle für Nutzfahrzeuge ist im Portfolio, welches in diesem Bereich ebenso stetig ausgebaut wird.

Quantron in Gersthofen berät Fuhrparkbetreiber

Bei der hochdynamischen Entwicklung der Technologie, des gesetzlichen Rahmens und der Förderlandschaft sowie anspruchsvollen Umstrukturierungsprozessen bei den Unternehmen wird vielfach Neuland betreten. Neben der nötigen Expertise im Bereich der Fahrzeugtechnik und des Flottenmanagements werden energiewirtschaftliches Know-how sowie Kompetenzen bei der Fördermittelakquise und in der Planung und Umsetzung von Infrastrukturprojekten immer wichtiger. Um die Bedürfnisse des Markts für die Flottenmodernisierung zu erfüllen, bietet die Gersthofer Firma in Kooperation mit der MRK Management Consultants GmbH ab sofort das neue Beratungsangebot Q-Consulting an.

Die MRK mit Hauptsitz in München und 18 Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz verfügt über langjährige Beratungs- und Planungserfahrungen im Verkehrs- und Energiesektor. Gemeinsam legen beide Firmen mit Q-Consulting das Fundament für eine unkomplizierte Flottenumrüstung ihrer Kunden. "Ich bin sehr glücklich über die Kooperation mit MRK und freue mich über die Möglichkeit, unseren Kunden ein kompetentes Beratungsangebot zur Seite zu stellen", sagt Andreas Haller, Gründer und Vorstand des Gersthofer Unternehmens.

Gersthofener Unternehmen Quantron: Service zu klimaneutralem Betrieb

Q-Consulting ist der logische erste Baustein eines umfassenden Rundum-Pakets zur Umrüstung der Fahrzeuge und für deren klimaneutralen Betrieb. Dabei wird der gesamte Umstellungsprozess betrachtet: Bedarfsanalyse, technische und wirtschaftliche Machbarkeit, Finanzierungs-/Förderoptionen, Ausschreibungen, Fahrzeugumrüstung, Infrastrukturmaßnahmen, Prozessintegration und Schulung. So entstehen kundenindividuelle Gesamtkonzepte und transparente Handlungsempfehlungen für die Integration alternativer Antriebe. Die Quantron AG ist damit europaweit der einzige Full-Range-Anbieter elektrifizierter Komplettlösungen. (AL)

