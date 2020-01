vor 3 Min.

Neues Feuerwehrhaus für Edenbergen erhitzt die Gemüter

Das alte Gebäude ist nicht mehr sicher. Die neuen Pläne stoßen aber bei mehreren Mitgliedern des Gersthofer Bauausschusses auf große Skepsis.

Von Gerald Lindner

Das Feuerwehrhaus in Edenbergen ist inzwischen in einem extrem schlechten Zustand. Dies beklagen die Feuerwehrleute schon seit Langem. Dem will die Stadt Gersthofen durch einen Neubau im hinteren Teil des Grundstückes Abhilfe schaffen.

Im Feuerwehrbedarfsplan wird der bauliche Zustand des Gebäudes als „sehr mangelhaft“ bewertet, wie Tibor Sroka vom Bauamt im Bauausschuss erläuterte. „Vor allem die Platzverhältnisse in und vor dem Feuerwehrhaus bergen eine erhebliche Unfallgefahr.“ Wegen der alten Bausubstanz und der schlechten Lage auf dem Grundstück sei ein Um- oder Ausbau des Gebäudes nicht zielführend.

Durch den Abbruch verbreitert sich die Zufahrt

Das bestehende Haus soll daher abgebrochen und durch einen Neubau ersetzt werden. Wegen des Raumprogramms und der allgemeinen Richtlinien ist dieser nur im hinteren Grundstücksteil realisierbar. „Durch den Abbruch des bestehenden Feuerwehrhauses verbreitert sich die Zufahrt, sodass auch mit einem Feuerwehrfahrzeug das Grundstück problemlos befahren werden kann“, erklärte Sroka.

Das neue Feuerwehrhaus soll dann über einen in Ost-West-Richtung verlaufenden Verbindungsbau an die östlich gelegene Fahrzeughalle angeschlossen werden. Hier können ein vollwertiger Feuerwehrstellplatz sowie ein kleinerer für einen Mannschaftsbus angeordnet werden. Im westlichen, in den Hang eingegrabenen Gebäude sind im Erdgeschoss die Umkleide-, Sanitär-, Technik- und Lagerräume untergebracht. Im zum Garten hin ebenerdigen Obergeschoss finden ein Büro, ein Jugendraum sowie ein großer Schulungsraum mit angrenzendem Stüberl und Küche Platz. „Um das ortsprägende Erscheinungsbild des alten Feuerwehrhauses zu bewahren, soll der bestehende Glockenturm auf die neue Fahrzeughalle versetzt werden“, kündigte Sroka an.

Bauen, ohne die Nachbarn fragen zu müssen

Einen Vorteil sah Bürgermeister Wörle in der Planung: „Wir können bauen, ohne die Nachbarn fragen zu müssen.“ Sandra Meitinger (CSU) zeigte sich deutlich skeptischer: „Das große Feuerwehrauto muss bei der Ausfahrt zwei 90-Grad-Kurven überwinden und nach dem Einsatz dann wieder rückwärts in die Garage fahren.“ Tibor Sroka zufolge lasse sich das aber aufgrund der Geländebeschaffenheit nicht vermeiden. „Das Fahrzeug kann aber nach dem Einsatz auf dem Vorplatz drehen.“ Dies hätten bei der Vorstellung der Pläne in Edenbergen die Feuerwehrleute auch bestätigt. „Nach dem Einsatz hat man Zeit, da kann man ein- bis zweimal zurücksetzen und umdrehen“, stimmte Alois Pfiffner (W.I.R.), selbst Feuerwehrler in Hirblingen, zu.

Peter Schönfelder (SPD/Grüne) fragte: „Wann ist das Ende mit dem Luxus? Wie groß muss dann erst ein Feuerwehrhaus für eine große Wehr wie Gersthofen sein?“ Es sei nicht die Wunscharchitektur, räumte Michael Wörle ein, „aber wir machen auf dem städtischen Grundstück das Beste aus der Topografie.“ Gerardo Olita verwies darauf, dass Edenbergen immerhin 60 aktive Feuerwehrleute habe. „Gersthofen hat 70 bis 80.“

Bernhard Happacher (FW), ebenfalls Feuerwehrler, forderte: „Das Ganze muss noch optimiert werden.“

Gegen zwei Stimmen wurde beschlossen, dass auf der Basis des vorgestellten Entwurfs das Vorhaben weiter vorangetrieben werden soll.

