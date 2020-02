vor 27 Min.

Neues Gersthofer Wahrzeichen

Der Turm der Firma Roschmann ragt 44 Meter in den Himmel und ist somit das höchste Gebäude der Stadt

Von Gerald Lindner

Der neue „Roschmann-Tower“ im westlichen Gersthofer Industriegebiet ist bereits eine Landmarke. Seine spektakuläre Architektur mit einer Rundum-Glasfassade macht den Firmensitz zu einem weithin sichtbaren Wahrzeichen. Wer ganz oben steht, kommt aus dem Staunen nicht mehr heraus. Die Firma Roschmann fertigt weltweit Gebäudehüllen aus Glas an. Beim 44 Meter hohen Turm ermöglicht eine Rundum-Glasfassade einen Blick auf das Geschehen in den Büros.

Das 20 Millionen Euro teure Gebäude besitzt eine Tragkonstruktion aus 270 Tonnen Baustahl, die fast unsichtbar ist und so dem Gebäude den Eindruck einer gewissen Leichtigkeit verleiht. In den elf Stockwerke hohen Neubau mit seinen 5500 Quadratmetern Bürofläche und einer ausgeklügelten Lüftungstechnik ist die Roschmann Konstruktionen aus Stahl und Glas GmbH eingezogen. Der alte Standort an der Dieselstraße im nördlichen Gewerbegebiet Gersthofens mit der Isolierglasproduktion bleibt aber bestehen.

Auf dem neuen Grundstück in der Daimlerstraße gibt’s neben dem Turm und einem in grünem Glas gehaltenen Würfel für Empfang und Gastronomie auch eine neue Produktionshalle mit einer Fläche von 10800 Quadratmetern. Vom „Tower“ führt eine Brücke aus Glas in die mehrschiffige und 120 Meter lange Halle, die ebenfalls rundum verglast wird.

Auch wenn die Mitarbeiter schon in ihre neuen Büros eingezogen sind, ist das Restaurant noch im Bau. Auch die obersten drei Stockwerke sind nach Angaben von Carolin Roschmann von der Geschäftsführung noch nicht fertig. „Diese werden in Zukunft vermietet.“

Froh ist Carolin Roschmann über den bisherigen Verlauf der Bauarbeiten. „Die Außenfassade ist versiegelt – dank des guten Wetters konnten wir alle die Arbeiten erledigen, für welche Temperaturen über dem Gefrierpunkt erforderlich sind.“ Gegründet wurde die Firma Ende der 1980er-Jahre von ihrem Vater Dieter Roschmann. Den Plan für das gläserne Haus hatte er schon vor 20 Jahren. Doch Papier ist geduldig. Dann erwarb das Unternehmen das Grundstück im Baugebiet „Ihle“ im Gersthofer Westen nahe der Autobahn. Und aus der Vision wurde Wirklichkeit.

Themen folgen