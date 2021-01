vor 37 Min.

Neues Gesicht in der Chefetage der Kläger Group in Neusäß

Der neue kaufmännische Leiter der Kläger Group in Neusäß, André Droescher (links), wird von Helmut Möckel in seine Aufgabe eingearbeitet.

Der Kunststoffhersteller Kläger aus Neusäß hat einen neuen kaufmännischen Leiter. Vorgänger Helmut Möckel wird ihn einarbeiten.

André Droescher ist als kaufmännischer Leiter der Kläger Plastik GmbH und der Vema GmbH & Co. KG in das Management-Team der Kläger Group eingestiegen. Er werde die Personalverantwortung für 250 Mitarbeiter tragen und die Abteilungen Finanzen und Controlling leiten, heißt es in einer Mitteilung der Firma aus Neusäß. Helmut Möckel, aktueller kaufmännischer Leiter und Prokurist, wird mit André Droescher noch über ein Jahr zusammenarbeiten, um eine Einarbeitung und Übergabe zu garantieren.

Neusäßer Unternehmen Kläger: Das hat André Droescher vorher gemacht

Nach seiner Ausbildung (1990 bis 1992) zum Bankkaufmann bei der Fürst-Fugger-Bank in Augsburg war André Droescher dort als Firmenkundenbetreuer angestellt. Berufsbegleitend qualifizierte er sich zum Bankfachwirt und Bankbetriebswirt weiter. Bei der Augusta-Bank eG Raiffeisen-Volksbank war er, von 1998 bis 2005, zuerst als Firmenkundenbetreuer und anschließend als Abteilungsleiter Firmenkunden tätig. Im Juli 2005 wechselte er in die Industrie und verantwortete bei der Ludo Fact GmbH die Bereiche Finanzen, Controlling und IT. Von 2008 bis Ende 2020 war André Droescher kaufmännischer Leiter bei der Ludo Fact GmbH und leitete ebenso die Konzernsteuerung (Geschäftsbereich Spiele und Logistik, Assets und erneuerbare Energien). Zu seinem Aufgabenspektrum zählten dabei unter anderem die kaufmännische Begleitung von Firmenübernahmen und deren Integration in das Konzernrechnungswesen.

Helmut Möckel ist mehr als 14 Jahre bei der Kläger Group

"Seit mehr als 14 Jahren prägt Helmut Möckel ganz entscheidend die Kläger Group. Er hat maßgeblich zum Wachstum und Erfolg der Firmengruppe beigetragen, sie professionalisiert und nachhaltig weiterentwickelt. Ihm gilt mein größter Dank", betont Kristian Kläger, geschäftsführender Gesellschafter. "Mit André Droescher haben wir einen kompetenten Nachfolger gefunden, der perfekt zu uns passt. Er ist ein Finanzexperte mit langjähriger Erfahrung und teilt mit uns die Philosophie, wie wir uns moderne Unternehmensleitung und Mitarbeiterführung vorstellen. Das macht ihn zur idealen Besetzung für diese Stelle, die Personalverantwortung mit kaufmännischem Know-how verbindet."

André Droescher zu seiner neuen beruflichen Position: "Ich freue mich, in einem familiengeführten, mittelständischen Unternehmen tätig zu sein und die Kläger Group auf ihrem weiteren Entwicklungspfad zu begleiten." Sein Wissen in den Bereichen Finanzierungen und Digitalisierung von kaufmännischen Prozessen auf dem Weg zur Industrie 4.0 bringe er gerne ein. (AL)

