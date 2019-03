05:18 Uhr

Neues Schulgebäude am Adelsrieder Sportplatz?

Auf dem Areal des Sportplatzes in Adelsried könnte auf Höhe der Mehrzweckhalle der Anbau des Schulgebäudes entstehen. Das könnte die Grundschule und die Kinderbetreuung entlasten.

Weil die Kinderbetreuung an der Grundschule Adlesried aus allen Nähten platzt, soll die Schule erweitert werden.

Von Michaela Krämer

Aufnahmestopp bei der Kinderbetreuung in Adelsried. Wie Bürgermeisterin Erna Stegherr-Haußmann erklärt, ist die Kapazität der Schulkinderbetreuung ausgeschöpft. Die Räumlichkeiten der Schulkinderbetreuung platzen aus allen Nähten. Alle Räume, die die Schule für die Betreuung bisher zur Verfügung stellen konnte, werden wegen steigender Kinderzahlen für Schulzwecke wieder gebraucht. Nun soll angebaut werden. Aber wo?

Die Prognosen für 2023/24 gehen von einem weiteren Anstieg der Schülerzahlen aus, wie Kerstin Mehr, Leiterin der Schulbetreuung, deutlich machte. Sind es bisher sieben Klassenzimmer, werden künftig acht bis neun benötigt. Wie Stegherr-Haußmann betonte, erhält eine reine Mittagsbetreuung auch eine Bezuschussung, aber diese fällt bei der offenen Ganztagsschule (OGTS) hinsichtlich der Baukosten höher aus. Zudem sollen Musik-, Werk- und Ruheraum hinzukommen.

Viele berufstätige Eltern und Alleinerziehende haben bereits ihre Anmeldung für die Nachmittagsbetreuung angekündigt. Eine offene Ganztagsschule, die nicht für alle Schüler verpflichtend ist, bietet den Schülern sowohl Unterricht als auch Möglichkeiten für die Freizeitbeschäftigung – und das ohne Gebühren von Montag bis Donnerstag. Lediglich für das Essen müssen die Eltern aufkommen. Freitags wäre die Betreuung gebührenpflichtig. Schüler einer Ganztagsschule verbringen den gesamten Tag in dieser Einrichtung. Die Betreuung der Kinder geht dabei über den Schulbetrieb hinaus. Der Nachmittag ist für Hausaufgaben sowie sportliche, künstlerische und kreative Aktivitäten vorgesehen. Der Nachteil liegt in der Flexibilität, denn kritische Stimmen lassen verlauten, dass die Kinder dabei Freizeit einbüßen könnten und vorab an feste Tage und Zeiten gebunden sind.

Grundschule muss erweitert werden

Um den vielen Kindern eine offene Ganztagsschule anbieten zu können, ist eine Erweiterung der Grundschule nötig. Dazu hatte die Ratschefin zwei Architekten eingeladen, die eine Machbarkeitsstudie vorgelegt haben. Für den Ausbau wurden drei mögliche Standorte vorgeschlagen. Beide Architekten plädierten für einen Standort auf dem Sportplatz. Hier gäbe es allerdings Hürden zu überwinden, denn unter dem Sportplatz sind Heizschlangen verlegt. „Es kann nicht einfach darauf gebaut werden. Bei Reparaturmaßnahmen kommt man nicht mehr an sie heran. Und auch die Heizleistung würde wohl dann für einen Anbau nicht ausreichen. Wir müssen jetzt schon mit Öl zuheizen“, sagte Stegherr-Haußmann.

Ein weiterer Vorschlag des Augsburger Architekt Michael Kunz betraf einen Neubau an der Südost-Grenze des Areals. Allerdings äußerten angrenzende Bewohner hinsichtlich des Lärms spielender Kinder ihre Bedenken. Der ebenerdige im Boden versenkte Neubau im vorgelegten Plan gefiel nicht jedem. Petra Zinnert-Fassl (FW) kritisierte den im Entwurf enthaltenen umbauten Innenhof. „Im Sommer ist es dort zu heiß, im Winter zu kalt. Hier fehlen die nötigen Freiflächen.“ Stegherr-Haußmann verwies auf den Entwurf. „Wir gehen heute noch nicht ins Detail. Wir reden ausschließlich von einem Konzept.“ Roland Rieger, Architekt aus den Stauden, sieht in einem seiner Pläne einen zweigeschossigen, trapezförmigen Anbau als Grenzbebauung an der Bonstetter Straße vor. „Damit erreicht man viel Licht im Innenbereich.“ Bei diesem Entwurf müsste die sechs Meter hohe Böschung des Hohlwegs auf drei Meter abgesenkt werden. Dadurch könnte hier der Radweg Adelsried-Bonstetten wieder spruchreif werden.

Architekten stellen verschiedene Lösungen vor

Die Vorgaben für die Architekten waren offensichtlich nicht identisch. So ging Kurz von 300 bis 400 Quadratmetern benötigter Fläche aus, Rieger hingegen von bis zu 700 Quadratmetern. Die Vorschläge von beiden Architekten boten sowohl Vor- als auch Nachteile. Bei den Kosten lag Michael Kunz bei ca. 1,1 bis 1,3 Millionen Euro. Roland Rieger hingegen bei rund 1,3 bis 1,5 Millionen Euro.

Stegherr-Haußmann sagte in ihrem Schlusswort: „Das alles wird nun in den nächsten Sitzungen sicherlich heiß diskutiert werden.“

Themen Folgen