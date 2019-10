00:32 Uhr

Neues zur alten Burg in Welden

Buch über die Burganlage wird am Mittwoch vorgestellt

Der Ort, an dem einst die Burg der Herren von Welden stand, hat eine herausragende kulturhistorische Bedeutung für den heutigen Markt Welden. Im Zuge der städtebaulichen Planungen für die Ortsentwicklung Welden wurden auf dem Burgberg archäologische Ausgrabungen durchgeführt. Sie hatten zum Ziel, die baulichen Strukturen der mittelalterlichen Burganlage soweit wie möglich zu klären und ein anschauliches Bild der für die frühe Herrschaft in Welden so wichtigen Anlage zu vermitteln.

Die Grabungen wurden von Institut für Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie der Ludwig-Maximilians-Universität München (Leitung Prof. Dr. Bernd Päffgen) und dem Arbeitskreis für Vor- und Frühgeschichte im Heimatverein für den Landkreis Augsburg (Leitung Dipl.-Ing. Gisela Mahnkopf) durchgeführt. Die Publikation dokumentiert die Ergebnisse der Ausgrabungen. (AL)

Die Präsentation „Burg und Theklaberg Welden“ findet am Mittwoch, 9. Oktober, um 19 Uhr im Markttreff Welden statt.

Themen folgen