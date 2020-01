vor 18 Min.

Neujahrsempfang in Diedorf: Diese Projekte will die Gemeinde angehen

Seit zehn Jahren gibt es die Bücherdrehscheibe in Diedorf. Dafür wurden die Verantwortlichen beim Neujahrsempfang ausgezeichnet.

Bürgermeister Peter Högg geht beim Neujahrsempfang in Diedorf auf aktuelle Projekte ein. Auch das Thema Chlorung kommt zur Sprache.

Von Philipp Kinne

Alles begann mit einer Beobachtung auf dem Wertstoffhof: „Ein Mann neben mir wollte gerade ein siebenbändiges Malerei-Lexikon wegwerfen“, erinnert sich Werner Hupka. Dabei hatte Hupka sich eben dieses Lexikon gerade erst für viel Geld angeschafft. Zu schade zum wegwerfen, dachte sich Hupka. Und die Idee zur Bücherdrehscheibe war geboren. Mittlerweile finden sich in den Regalen auf dem Diedorfer Wertstoffhof mehr als 5000 Bücher. Die Tauschbörse wird seit nunmehr zehn Jahren gut angenommen. Dafür wurden die Organisatoren nun von der Gemeinde beim Diedorfer Neujahrsempfang ausgezeichnet.

Bürgermeister Peter Högg dankte den Verantwortlichen. Die Drehscheibe unterstützt auch Projekte wie die Einrichtung von Leseräumen in der BRK-Seniorenresidenz in Schloss Eggmühl oder die Förderung des Lesens im Seniorenzentrum Diedorf. „Den sozialen und ökologischen Aspekt des Projekts wollen wir heute würdigen“, sagte Bürgermeister Högg. Er resümierte beim gut besuchten Neujahrsempfang in der Schmuttertalhalle auch über die Projekte der Gemeinde im vergangenen Jahr.

Wann endet die Chlorung des Trinkwassers in Diedorf?

Wasser Gleich zu Beginn seiner Rede ging Högg auf die noch immer bestehende Chlorung des Trinkwassers ein. Im vergangenen Jahr habe die Gemeinde das Wassernetz umfangreich saniert. Nun gehe Högg davon aus, dass die Diedorfer ihr Wasser „Ende Januar wieder genießen können“. Hintergrund seiner Zuversicht sei ein „letztes Abstimmungsgespräch“ mit dem Gesundheitsamt kurz vor Weihnachten . Dabei sei klar geworden, dass dem Ende der Chlorung nur noch eine technische Nachrüstung in einem Anhauser Trinkwasserbrunnen im Wege stehe. Mit der Nachrüstung solle noch im Laufe der Woche begonnen werden. Im Frühjahr soll dann mit dem Bau neuer Tiefbrunnen begonnen werden.



Außerdem soll in diesem Jahr mit der Sanierung der Mehrzweckhalle in Anhausen begonnen werden. Auch die Erweiterung der Feuerwehrhäuser soll angegangen werden.

Wie steht es um die Diedorfer Umfahrung?

