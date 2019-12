vor 11 Min.

Neujahrsgrüße aus vielen Kehlen

Philharmoniker und Chor aus Augsburg bieten Opernchöre dar

Die Neujahrskonzerte der Augsburger Philharmoniker in der Stadthalle Gersthofen sind inzwischen zu einer Tradition geworden. In diesem Jahr betreiben die Musiker einen besonders großen Aufwand: Denn es werden Opernchöre dargeboten. Für das Konzert am Freitag, 3. Januar, ab 19.30 Uhr verlosen wir fünfmal jeweils zwei Freikarten. Unter dem Motto „Noi siamo zingarelle“ gibt’s Ausschnitte aus berühmten Opern wie „La Traviata“, „Nabucco“ oder „Il Trovatore“ aber auch Chöre aus einer Reihe von beliebten Operetten. Mit ins Boot geholt haben sich die Augsburger Philharmoniker für das Neujahrskonzert den Opernchor des Staatstheaters Augsburg. Die Einstudierung lag dabei bei Carl Philipp Fromherz. Für das Neujahrskonzert der Augsburger Philharmoniker und des Opernchors des Staatstheaters Augsburg am Freitag, 3. Januar, ab 19.30 Uhr in der Stadthalle Gersthofen verlosen wir fünfmal jeweils zwei Freikarten. Wer gewinnen möchte, schickt uns bis zum Freitag, 27. Dezember, eine mit vollständiger Anschrift und Telefonnummer versehene Postkarte und nennt uns den Komponisten der Oper „La Traviata“. Eine Teilnahme an unserem Gewinnspiel ist auch per E-Mail an gewinnspiel.landbote@augsburger-allgemeine.de möglich.

zum Preis von 45,90/41,40 oder 34,70 Euro gibt es an der Theaterkasse der Stadthalle Gersthofen im Ballonmuseum, in der Bahnhofstraße 12 sowie bei unseren Servicepartnern Der Buchladen (Gersthofen) und Modellbau Koch (Stadtbergen).

