Neunjährige angeblich vom Nachbarn missbraucht: Papa half nicht

Drei Asylbewerber sitzen schon länger in U-Haft, weil sie in einem Augsburger Heim eine 15-Jährige vergewaltigt haben sollen. Nun wurden zwei weitere Männer verhaftet.

Unterallgäu

Sex-Attacken auf drei Frauen: Verdächtiger sitzt in U-Haft

Zwei Frauen sollen in Babenhausen Opfer brutaler Überfälle geworden sein. Eine weitere Vergewaltigung ereignete sich in Egg an der Günz. Ein Verdächtiger sitzt in U-Haft.