Unbekannter zerkratzt Auto in Steppach

Ein in Steppach geparktes Auto ist von einem Unbekannten zerkratzt worden. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

Der Wagen eines 29-Jährigen ist vermutlich am Freitag von einem Unbekannten zerkratzt worden. Laut Polizei stand das Auto in dieser Zeit an der Alten Reichsstraße in Steppach im Bereich der Hausnummern 40 bis 60. Der Unbekannte beschädigte das Fahrzeug mit einem spitzen Gegenstand an der Front und am Kotflügel. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 3000 Euro. Hinweise nehmen die Beamten unter Telefon 0821/323-1810 entgegen. (kinp)