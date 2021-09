Neusäß

20-Jähriger ist nach Unfall in Neusäß auf dem Weg der Besserung

So sieht nach einem Unfall in Neusäß eines der beschädigten Autos aus. Einen 20-Jährigen hatte es schlimmer erwischt. Er war vorübergehend in Lebensgefahr.

Ein junger Mann kommt am vergangenen Dienstag in Lebensgefahr in die Uniklinik nach Augsburg. Eine 89-Jährige hat ihn in Neusäß angefahren. So geht es beiden jetzt.

Ein 20-Jähriger, der von einer 89-Jährigen angefahren wurde, ist nicht mehr in Lebensgefahr. Das teilt die Pressestelle des Polizeipräsidiums Schwaben Nord unserer Redaktion mit. Es war ein furchtbarer Unfall, der sich am Dienstag vergangener Woche in der Neusässer Hauptstraße abgespielt hat. Eine 89-Jährige verliert beim Ausparken komplett die Kontrolle über ihr Auto. Sie beschädigt nicht nur zwei andere Autos und ein Baugerüst, sondern fährt auch einen jungen Mann an. Mit lebensgefährlichen Verletzungen bringen die Rettungskräfte den 20-Jährigen nach Augsburg in die Uniklinik. Nach Unfall in Neusäß: "Beide auf dem Weg der Besserung." Nach dem Zustand des 20-Jährigen und der 89-jährigen Unfallverursacherin gefragt, sagt ein Pressesprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Nord: "Sie sind beide auf dem Weg der Besserung." Der junge Mann liege nicht mehr auf der Intensivstation. Die Einsatzkräfte brachten die Seniorin vergangene Woche ebenfalls in die Uniklinik, weil sie auf die Polizistinnen und Polizisten einen verwirrten Eindruck machte und zur Zeit des Unfalls akute gesundheitliche Probleme hatte. Ob diese die Ursache für den Unfall sind, ermittelt aktuell die Polizei. Dafür wurde der Frau auch Blut abgenommen. Das Ergebnis dieser Blutuntersuchung teilt die Polizei bisher nicht mit, der Pressesprecher verweist auf laufende Ermittlungen. (mjk) Lesen Sie dazu auch Neusäß Plus Nach Unfall in Neusäß: Wenn die Fahrtauglichkeit im Alter schwindet

