Neusäß

10:48 Uhr

20-Jähriger wird bei Unfall in Neusäß verletzt

In Neusäß ist ein 20-Jähriger in einen Strommasten gefahren. Dabei wurde eine Person verletzt und die Böschung geriet in Brand.

Spektakulärer Unfall am Samstag in Neusäß: Ein 20-Jähriger fährt einen Strommasten um, sein Beifahrer wird verletzt. Was die Polizei hinterher feststellte.

Von Jana Tallevi

Zu einem spektakulären Unfall ist es am Samstag, 18. September, gegen 15 Uhr auf der Hainhofer Straße zwischen Neusäß und Hainhofen gekommen. Zu diesem Zeitpunkt fuhr ein 20-Jähriger mit seinem Auto in Richtung Süden. Hierbei kam er von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Strommasten aus Holz. Dieser hielt dem Anprall nicht stand und kippte nach Angaben der Polizei auf die Straßenböschung, welche dadurch wiederum kurzzeitig und kleinflächig in Brand geriet. Der Strommast konnte durch die Feuerwehr Hainhofen gesichert werden. Bei dem Unfall leicht verletzt wurde der 21-jährige Beifahrer, insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 6400 Euro. Letztendlich stellte sich bei der Unfallaufnahme zusätzlich heraus, dass der 20-Jährige momentan keine Fahrzeuge führen darf. Aufgrund eines vorausgegangenen Verkehrsverstosses mußte er vor Kurzem seinen Führerschein für einen Monat abgeben. (jah) Lesen Sie dazu auch Biberbach Einbrecher verwüstet zwei Waldhütten in Affaltern

