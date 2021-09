Neusäß

18:00 Uhr

20 Jahre Erlebnisbad Titania: Drei Wiedereröffnungen und ein Skandal

Plus 20 Jahre Titania, das sind eine Menge Geschichten. Von einer mutigen Entscheidung in Neusäß über drei Schließungen bis zu einem Neustart in diesem Sommer.

Von Jana Tallevi

Was bietet das Erlebnisbad Titania nicht alles seinen Gästen seit nunmehr 20 Jahren: abwechslungsreiche Beckenlandschaften, eine Trichterrutsche, die damals bei der Eröffnung im März 2001 ihresgleichen suchte in Deutschland, wohlige Wärme in Saunen und im Hamam, dem orientalischen Bad – und eine Menge Geschichten. Die waren es vor allem, die Bürgermeister Richard Greiner jetzt beim Pressegespräch zum 20-jährigen Bestehen des Bads wieder hervorholte. Denn die Erfahrung zeigt: Egal, wie positiv, ärgerlich oder skandalös eine Geschichte ums Titania auch ist: Am Ende trägt sie zur Bekanntheit und damit zum Erfolg des Bades bei.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

