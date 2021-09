Neusäß

20 Jahre Titania: So wurde das Freizeitbad bekannt

Ein Hoch auf diesen Geburtstag: Das Freizeitbad Titania in Neusäß wird 20 Jahre alt.

Plus Ausgerechnet ein ärgerlicher Vorfall sorgte für Bekanntheit des Titanias in ganz Deutschland. Sex unter Wasser war im Spiel. Die Stadt Neusäß feiert ihr Bad.

Von Jana Tallevi

Zu diesem Geburtstag muss die Feier ausfallen - die Freude ist trotzdem groß bei der Stadt Neusäß und der Betreibergesellschaft GMF: Seit 20 Jahren gibt es das Freizeitbad Titania. Tatsächlich, so Bürgermeister Richard Greiner jetzt auf einer Pressekonferenz, die pandemiebedingt größere Feierlichkeiten ersetzen musste, ist das Bad eines der erfolgreichsten seiner Art in Deutschland: Insgesamt fünf Millionen Besucherinnen und Besucher sind in diesen 20 Jahren gekommen, vor Corona schrieb das Titania schwarze Zahlen im Betrieb.

