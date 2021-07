Neusäß

22-jähriger nimmt in Neusäß einer 18-Jährigen die Vorfahrt

Nicht auf die Vorfahrt geachtet hat ein 22-Jähriger am Montag in Neusäß. Beim Zusammenstoß mit einer 18-jährigen Autofahrerin entstand ein erheblicher Sachschaden. Der 22-Jährige bog laut Polizei mit seinem Kleintransporter gegen 7.15 Uhr von der Ausfahrt der A8 bei Neusäß von Stuttgart kommend nach links in Richtung Hirblingen ab. Hierbei übersah er das Fahrzeug der jungen Frau, die von links kommend, ebenfalls in Richtung Hirblingen unterwegs war. Bei der Kollision gab es einen Gesamtschaden von rund 6000 Euro. (thia)

