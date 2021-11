38-Jähriger kommt in Neusäß von der Fahrbahn ab

Ein Autofahrer landet am Mittwoch nach einem Fahrfehler im Graben. Er war in Richtung Güterverkehrszentrum unterwegs.

Im Graben gelandet ist ein 38-jähriger Autofahrer am Mittwoch in Neusäß. Der Mann war gegen 21.50 Uhr vom Kreisverkehr an der A8 bei der Anschlussstelle Neusäß in Richtung GVZ unterwegs.

Aus unbekannten Gründen kam der 38-Jährige laut Polizei mit seinem Wagen nach links von der Fahrbahn ab und landete im Graben. Der Fahrer blieb unverletzt. Der Gesamtschaden beträgt rund 5000 Euro. (thia)