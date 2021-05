63 Haushalte in Neusäß waren Tage ohne Internet

Mehrere Neusässer klagten über einen Totalausfall bei Internet-, Telefon- und Fernseh-Empfang. Das Problem ist jetzt gelöst. Das ist die Erklärung von Vodafone.

Der Fernseher bleibt schwarz, das Telefon still und auch die Internetverbindung kommt nicht zustande. Mit diesem Problem hatten seit Freitag 63 Vodafone-Kunden in Neusäß zu kämpfen, etwa im Bereich der Alten Straße. Am Dienstagnachmittag berichteten Anwohner der Redaktion, dass alles wieder funktioniere.

Ein Konzernsprecher erklärt die Störung so: "Ursache war ein Kabelschaden auf der Zufuhrstrecke, über die die betroffenen Kunden an unser Kabelnetz angeschlossen sind. Dieser Kabelschaden entstand durch Bauarbeiten, mit denen Vodafone an sich nichts zu tun hatte."

Für die Behebung seien aufwändige Tiefbauarbeiten nötig. Der Vodafone-Sprecher: "Wir bitten die betroffenen Kabelkunden um Entschuldigung für ihre vorübergehenden Unannehmlichkeiten. Uns ist bewusst, dass es um Kunden geht, die in Zeiten von Homeoffice und Homeschooling klare Kommunikationsbedürfnisse haben und den Anschluss an das Glasfaserkabelnetz benötigen."

