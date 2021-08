75-Jährige stirbt nach Unfall in Neusäß: Welche Schuld trifft den Autofahrer?

Plus Ein 80-Jähriger übersieht beim Ausfahren vom Parkplatz eine Seniorin. Sie stirbt nach dem Unfall. Bis heute plagen den Mann Albträume. Nun landet der Fall vor Gericht.

Es sei ein Unfall, der jedem passieren kann, stellt Richterin Kerstin Wagner klar. Beim Ausfahren eines Parkplatzes übersieht ein 80-jähriger Autofahrer eine 75-Jährige auf der Straße. Das Auto erfasst die Dame. Wenig später stirbt sie im Krankenhaus. Vor Gericht beteuert der Rentner: "Es tut mir alles furchtbar leid." Dass er den Tod eines Menschen verursacht haben soll, lässt ihn nicht schlafen. Juristisch ist der Mann aus Sicht des Gerichts schuldig. Und doch ist die Frage nach der Schuld nicht leicht zu beantworten.