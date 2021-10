82-Jährige kracht in Neusäß auf der Gegenfahrbahn in ein Auto

Warum eine Seniorin in Neusäß auf die Gegenfahrbahn gerät, ist unklar. Dort verursacht sie einen Unfall mit fünfstelligem Sachschaden.

Verletzt wurde niemand, als eine 82-Jährige am Dienstagmorgen in der Augsburger Straße in Neusäß auf die Gegenfahrbahn geraten ist. Die Gründe für die Geisterfahrt sind laut Polizei nicht klar. Fest steht: Auf der Gegenfahrbahn streift sie erst das Auto eines 52-Jährigen und prallt dann frontal in die linke Vorderseite des Wagens einer 24-Jährigen. Der Blechschaden liegt bei 12.000 Euro. (mjk)