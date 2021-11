Ab Freitag können Familien den Neusässer Märchenspaziergang unternehmen

Auch wenn der Neusässer Weihnachtsmarkt abgesagt werden musste, gibt es mit dem Märchenspaziergang eine stimmungsvolle Alternative für Familien mit Kindern.

Ab Freitag, 26. November, ist das Weihnachtsmärchen "Der Nussknacker", an zehn Stationen in Schaufenstern ansässiger Unternehmen sowie in einigen Weihnachtsmarktbuden zu sehen. Die vom Atelier Fleschutz liebevoll gestalteten und mechanisch betriebenen Märchen bringen nicht nur Kinderaugen zum Leuchten.

Start des Märchenspazierganges am Rathaus in Neusäß

Der Märchenspaziergang beginnt am Rathaus (kostenloses Parken in der Tiefgarage möglich) und führt über die Hauptstraße zum Ägidiuspark, wo das Nikolauspostamt und die lebende Krippe auf die Besucherinnen und Besucher warten. In folgenden Schaufenstern ist die fortlaufende Geschichte rund um das Mädchen Clara, den Nussknacker und den Mäusekönig zu entdecken: Pizzeria Da Salvatore, Fahrschule Brugger, Augenoptik Wiedemann, Augenoptik Bräu und Hörzentrum Böhler.

Begleitend zu den zehn Stationen können Kinder wie im Vorjahr Fragen zu dem Märchen "Der Nussknacker" beantworten und sich auf eine kleine Belohnung freuen. Die Fragen können auf der Homepage unter www.neusaess.de/maerchenweihnacht heruntergeladen werden oder liegen an der Infothek des Rathauses zur Abholung bereit. Das Lösungswort kann zu den Öffnungszeiten des Rathauses an der Infothek abgegeben werden, oder in den Rathausbriefkasten mit Angabe der Anschrift eingeworfen werden. Die kleine Belohnung wird entweder an der Infothek ausgegeben oder postalisch zugesandt.

Am Ende des Märchenspaziergangs wartet das Nikolauspostamt auf die kleinen Besucher. Hier können Kinder dem Nikolaus eine Karte schreiben und erhalten eine Antwort vom Nikolaus. Alle aktuellen Informationen sind unter www.neusaess.de/maerchenweihnacht zu finden.

Kindergärten schmücken Weihnachtsbäume

Seit ein paar Jahren ist es nun schon Tradition, dass die Kindergärten jeweils einen Baum auf dem Neusässer Weihnachtsmarkt schmücken dürfen. Auch in diesem Jahr hat die Aktionsgemeinschaft Neusäß Dekorationsmaterial zur Verfügung gestellt, mit dem die Kindergartenkinder fleißig gebastelt haben. Auf dem gesamten Märchenspaziergang sind nun die kleinen Kunstwerke zu bestaunen. Auch die Floristenklasse des Berufsschulzentrums hat in diesem Jahr ihr Können unter Beweis gestellt und die auf dem Märchenspaziergang befindlichen Bauzaunelemente künstlerisch dekoriert.

Besucher werden darum gebeten, zueinander stets 1,5 m Abstand zu halten. Sollte dies nicht möglich sein, ist eine FFP2-Maske zu tragen. (AZ)