Neusäß/Adelsried

19:00 Uhr

Fahrt im Ferrari mit 300 findet ein jähes Ende: Wer zahlt?

Plus Bei einem Unfall zwischen Neusäß und Adelsried entsteht ein Sachschaden von 100.000 Euro. Was Versicherer und Feuerwehr dazu sagen.

Von Matthias Schalla

Mit Tempo 300 rast ein Ferrari über die A8. Die Schilder bei Neusäß mit der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h liegen hinter ihm. Er hat freie Fahrt. Doch die rasante Fahrt in Richtung Adelsried findet ein jähes Ende. Im Bereich Edenbergen schert plötzlich ein VW-Caddy von der mittleren auf die linke Spur. Der Ferrari-Fahrer bremst, weicht aus und gerät ins Schleudern. Er touchiert die Leitplanke, kollidiert mit einem Lkw und kommt erst nach einigen 100 Metern verkehrt zur Fahrtrichtung zum Stillstand. Dieser Unfall am Sonntagabend hat bei unseren Lesern heftige und teilweise emotionale Reaktionen ausgelöst. Viele fragen sich, wie reagiert die Versicherung in solch einem Fall? Und was sagt die Feuerwehr, die zu dem Unfall gerufen wurde? Wir haben nachgefragt.

