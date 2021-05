Mit 300 im Ferrari über die A8 zu fahren "ist absoluter Irrsinn"

Ich finde auch, dass der Artikel höchst unglücklich aufgezogen ist auch die Aussage des befragten Polizeipressesprechers. Es müsste viel deutlicher darauf hingewiesen und herausgestellt werden unter welchen Umständen es überhaupt statthaft ist, diese Höchstgeschwindigkeit zu fahren und nicht nur auf das fehlende generelleTempolimit verweisen. Es besteht ja das Gebot auf Sicht zu fahren zum Beispiel und dann sagte Herr Hartmann auch, dass man ein Auto, das sich mit über 300 km/h nähere u.U. gar nicht wahrnehmen könne. Warum spricht er dann von 'Fahrfehlern' der anderen, wenn sie die Spur wechseln in der überprüften Überzeugung, dass da niemand käme?



Für mich erfüllt es den Straftatbestand des § 315 d StGB, wenn man an einem Wochentag um 19.00 Uhr zwischen Neusäß und Adelsried in dieser Geschwindigkeit unterwegs ist. Die Strecke ist dann nämlich nicht frei. Und das müsste sie sein, eben aus dem genannten Grund, weil andere Verkehrsteilnehmer gar keine Chance haben, das herannahende Fahrzeug wahrzunehmen.



Die Berichterstattung geht tendenziös in die andere Richtung. Der Caddy-Fahrer "zwang" den Ferrari in die Leitplanke. Nein, tat er nicht, er löste lediglich eine scharfe Bremsung aus, die der Ferrari-Fahrer dann nicht beherrschte. Dass dieser Unfall ohne Verletzte oder Tote abging grenzt an ein Wunder. Ich würde den Ferrari-Farher eine Gefängnisstrafe nach § 315 d angedeihen lassen und das entsprchend publik machen. Und dann gehört endlich ein Tempolimit her, damit diesem Wahnsinn ein Ende gesetzt wird.



Es kommen ja bekanntermaßen 'Rennfahrer' aus aller Herren Länder zu uns nach Deutschland, um auf unseren Autobahnen die Sau raus zu lassen.



Ich selbst bin einmal fast zu Tode erschrocken bei einem Manöver solcher Wahnsinniger: Ich fuhr auf die A 8 auf und wechselte weil die rechte Spur völlig frei war auf diese. In dem Moment kommen zwei solche Mini-Schumis hintereinander auf der linken Spur herangerast und der vordere wechselte auf die rechte, um den Hintermann vorbei zu lassen. Dieser konnte unmöglich abgeschätzt haben, mit welcher Geschwindigkeit ich unterwegs war. Ich sah ihn im Rückspiegel auf mich zurasen und im allerletzten Moment, wechselte er zurück auf die linke Spur. Ich musste dann am nächsten Parkplatz raus und erstmal meinen Puls beruhigen, meine Hände zitterten. Das war rücksichtsloses Fortbewegen im Exempel. Und nein, ich habe dafür keinerlei Verständnis. Ab in den Knast mit solchen Brüdern.

Melden Permalink