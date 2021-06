Porsche-Fahrer schleudert nach Vollbremsung auf der A8 in einen Opel

Mit Tempo 200 ist ein Porsche auf der linken Spur in Richtung Stuttgart unterwegs. Als er sieht wie ein Opel blinkt, bremst er ab und gerät ins Schleudern.

Ein Porsche-Fahrer hat am Montagabend auf der A8 einen schweren Unfall verursacht. Dabei hat es vier Verletzte und einen Sachschaden in Höhe von 60.000 Euro gegeben.

Der Porsche-Fahrer war laut Polizei nach Einschätzung eines Zeugen mit Tempo 200 auf der linken Fahrspur zwischen Neusäß und Adelsried in Richtung Stuttgart unterwegs. Gegen 19.30 Uhr sah er, wie auf der mittleren Fahrspur ein Opel Corsa Blinkzeichen gab, um einen Sattelzug zu überholen. Der Opel- Fahrer gab zwar an, dass er den Porsche rechtzeitig bemerkt hatte und deshalb hinter dem Lkw blieb. Der Porsche-Fahrer aber bremste voll ab, geriet ins Schleudern und prallte in den Opel. Dieser schleuderte daraufhin auf die linke Spur und blieb dort quer stehen. Beide Fahrer und ihre Beifahrer wurden durch den Aufprall leicht verletzt und kamen vorsorglich mit dem Rettungsdienst zur Untersuchung ins Krankenhaus.

A8 musste eine Stunde lang in Richtung Stuttgart gesperrt werden

Im Einsatz war auch ein Rettungshubschrauber, weshalb die A8 in Richtung Stuttgart für rund eine Stunde gesperrt werden musste. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden beläuft sich rund 60.000 Euro. Die Autobahnpolizei Gersthofen sucht nun Verkehrsteilnehmer, die Angaben zum Unfallablauf machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0821/323 1910 entgegengenommen. (thia)

