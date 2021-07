Reifen geplatzt: Zwei Verletzte nach Unfall auf A8 bei Neusäß

Mitten auf der Autobahn platzt der Reifen des Wagens einer jungen Frau. Sie und ihr Beifahrer kommen leicht verletzt ins Krankenhaus.

Bei voller Fahrt auf der Autobahn ist der Reifen eines Autos geplatzt. Die Fahrerin, eine 24-Jährige, verlor laut Polizei die Kontrolle über ihren Wagen. Sie und ihr Beifahrer wurden leicht verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Der Unfall ereignete sich am Montag auf der A8 zwischen den Anschlussstellen Neusäß und Adelsried in Richtung Stuttgart. Nachdem der Reifen geplatzt war, prallte der Skoda der Fahrerin zunächst nach links gegen eine Betonwand und schleuderte dann zurück auf den rechten Fahrstreifen. Dort bliebt das Auto laut Polizei quer zur Fahrbahn stehen. Den Sachschaden schätzen die Beamten auf rund 6000 Euro.

Polizei Gersthofen sucht nach Zeugen und Geschädigten

An dem Auto habe auf der rechten Fahrzeugseite ein frischer Schaden festgestellt werden können, welcher mit dem Unfallhergang nicht in Einklang zu bringen ist, teilt die Polizei mit. Daher besteht die Vermutung, dass der Wagen beim Schleudern noch ein weiteres Fahrzeug beschädigt haben könnte. Zeugen oder Geschädigte des Unfalls werden deshalb gebeten, sich bei der Autobahnpolizei in Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1910 zu melden. (kinp)