Alles Wissenswerte über die Bienen als Hörpfad übers Handy in Neusäß

Plus Im Bienenpark am Weldenbahn-Radweg gibt es alles rund um die Biene zu bestaunen. Neu hinzu gekommen ist eine Führung durch die Stationen als Hörpfad mittels QR-Codes.

Seit fast zwei Jahren gibt es im Bienenpark an der Mühlbachstraße in Hammel alles Wissenswerte über die Bienen und über Naturschutz im Allgemeinen zu lernen. Auf dem rund 2000 Quadratmeter großen Areal finden die Bienen auf naturbelassenen und von Hand gemähten Blühwiesen ideale Lebensbedingungen. Errichtet hat den Bienenpark die Stadt Neusäß mit Zuschüssen vom Landkreis und des Erholungsvereins Augsburg.