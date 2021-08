Neusäß

vor 19 Min.

Anschlussstelle Neusäß an der A8 ist ab Montag gesperrt

Die Anschlussstelle Neusäß an der A8 ist ab Montag für rund zwei Wochen gesperrt.

Autofahrer müssen sich ab Montag auf Staus entlang der A8 einstellen. Die Anschlussstelle Neusäß wird für mehrere Wochen dicht sein.

Von Philipp Kinne

Autofahrer im Raum Gersthofen und Neusäß brauchen in den kommenden Wochen Geduld: Die Anschlusstelle Neusäß ist ab Montag, 30. August, in alle Richtungen gesperrt. Die Arbeiten werden voraussichtlich rund zwei Wochen, bis zum 12. September, andauern. Es ist nicht die einzige Baustelle in den Sommerferien entlang der A8.

