Neusäß

18:30 Uhr

Ausbau der Bahnhöfe in Neusäß: CSU macht Druck auf die Bahn

Die CSU-Fraktion in Neusäß sorgt sich um den barrierefreien Umbau der Bahnhöfe in Neusäß und Westheim.

Plus Die CSU-Fraktion in Neusäß ist in Sorge: Es droht weiterer Stillstand beim barrierefreien Umbau der Bahnhöfe in Neusäß und Westheim. Die Forderungen sind daher klar.

Von Regine Kahl

Die CSU Neusäß pocht darauf, dass die Deutsche Bahn beim Umbau der Bahnhöfe in Neusäß und Westheim weiter in der Verantwortung stehen müsse. In einem Antrag der Fraktion an den Stadtrat wird gefordert, den Druck auf das Unternehmen hoch zu halten und parallel dazu neue Möglichkeiten zu prüfen.

