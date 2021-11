Autofahrer kracht beim Überholen auf der B300 in drei Fahrzeuge

Eine kleine Massenkarambolage hat ein 22-Jähriger auf der B300 in Neusäß verursacht. Der Schaden ist groß.

Eine kleine Massenkarambolage hat ein 22-jähriger Autofahrer am Donnerstag auf der B300 verursacht. Ausgelöst wurden die schadensträchtigen Unfälle durch sein missglücktes Überholmanöver.

Der junge Mann war laut Polizei gegen 19.20 Uhr von Augsburg nach Diedorf unterwegs und wollte zwischen den Abzweigungen Steppach und Westheim das Fahrzeug eines 62-Jährigen überholen. Beim Wechsel auf die linke Spur kollidierte er jedoch mit dem Auto eines ebenfalls 22-jährigen Fahrers. Sofort steuerte er wieder nach rechts und stieß daraufhin mit dem Wagen des 62-Jährigen zusammen.

Unfall in Neusäß: Polizei schätzt Schaden auf 21.500 Euro

Offenbar stand er dadurch so unter Schock, dass er nicht mehr anhalten konnte, und krachte nach den beiden Kollisionen in das Heck eines 62-jährigen Lastwagenfahrers. Der 22-jährige Verursacher wurde leicht verletzt und in die Uniklinik eingeliefert. Der Gesamtschaden an den vier Autos beläuft sich auf etwa 21.500 Euro. (thia)