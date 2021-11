Autofahrerinnen touchieren sich beim Parken in Neusäß

Eine 24-Jährige parkt aus, gleichzeitig will eine 23-Jährige auf den freien Parkplatz fahren. Es kommt zum Zusammenstoß.

Zwei junge Frauen sind sich am Mittwoch beim Ein- und Ausparken in Neusäß mit ihren Autos zu nahe gekommen. Passiert ist der Unfall gegen 13 Uhr an der Daimlerstraße.

Eine 24-Jährige wollte laut Polizei von einem Parkplatz nach rechts in die Daimlerstraße fahren. Zur gleichen Zeit kam von dort eine 23-Jährige, die ihrerseits in diesen Parkplatz einbiegen wollte. Beide Fahrzeuge touchierten sich zwar nur, dennoch entstand ein Gesamtschaden von rund 6000 Euro. (thia)