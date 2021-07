Neusäß

vor 50 Min.

Biene, Wespe oder Hornisse? Lehrreiches im Bienenpark in Neusäß

Plus Der Bienenpark Neusäß liegt direkt am Weldenbahn-Radweg und bietet spannende Einblicke in die Welt der Bienen. Wie Imker Christian Schröttle Kinder begeistert.

Von Angela David

Nur wenige Meter abseits des Weldenbahn-Radwegs lohnt es sich anzuhalten, zu lauschen und zu schauen: An der Mühlbachstraße in Hammel entstand der Neusässer Bienenpark, wo es alles über die Bienen und viel über Naturschutz im Allgemeinen zu lernen gibt. Hier summt und brummt es, die Vögel zwitschern und wer dem Rundweg folgt, kommt auch an den Bienenstöcken vorbei, die Hobbyimker Christian Schröttle hier betreut – genauso wie den gesamten Bienenpark. Ein Naturidyll inmitten des FFH-Naturschutzgebiets Schmuttertal. Begonnen wurde das Projekt der Stadt schon 2019, aber Corona hat es zunächst ausgebremst. Doch nun, wo sich die Lage etwas gebessert hat, und obwohl der Bienenpark noch nicht einmal offiziell eröffnet wurde, kommen schon viele Besucher und Grundschulklassen aus Neusäß hierher. Das rund 2000 Quadratmeter große Areal ist wie geschaffen für einen Wandertag oder eine Exkursion in Biologie. Es liegt gegenüber des Wasserspielplatzes.

