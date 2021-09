Neusäß

vor 48 Min.

Brücke über die B300 soll einen Radweg bekommen

Plus Zeit für eine Sanierung: Die Brücke über die Deuringer Straße in Neusäß wird im nächsten Jahr erneuert. Am Ende soll es eine Verbesserung für Radfahrer geben.

Von Jana Tallevi

Desolate Übergangsbereiche zwischen Brücke und Straße, provisorische Erneuerungen, undichte Fugen und Ausbrüche an einigen Betonteilen in der Brücke: Die Liste der Mängel ist lang, die das Staatliche Bauamt an der Brücke über die B300 in der Deuringer Straße festgestellt hat. Kein Wunder: Das Bauwerk stammt aus der Mitter der Achtziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Im nächsten Jahr soll es erneuert werden. Für diese Zeit gilt für den Autoverkehr eine Umfahrung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen