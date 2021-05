Neusäß

vor 40 Min.

Bürgergespräche: Diese Themen interessieren in Neusäß

Nicht geschnittene Hecken sind immer wieder ein Thema auf Bürgerversammlungen. Das war auch so bei den Bürgergesprächen in Neusäß, die die Bürgerversammlungen in den vergangenen Monaten ersetzt haben.

Von Jana Tallevi

Bürgerversammlungen in den einzelnen Ortsteilen von Neusäß - die bleiben für Bürgermeister Richard Greiner nach wie vor wichtig. In der üblichen Form möglich waren die Bürgerversammlungen jedoch in den vergangenen Monaten nicht. Stattdessen hat man in Neusäß ein anderes Format gefunden. Zu bestimmten Terminen in Ottmarshausen, Alt-Neusäß und Steppach konnten sich die Bürgerinnen und Bürger für ein Einzelgespräch mit dem Bürgermeister anmelden. Gut ein Dutzend Neusässerinnen und Neusässer haben das auch gemacht - und mehr als 20 Themen vorgebracht.

