Neusäß

11:30 Uhr

Casting für neues Neusässer Weihnachtsmärchen-Musical beginnt

So wie vor zwei Jahren, möchte Marina Igelspacher wieder mit ihren Mädchen und Buben in der Weihnachtszeit auf der Bühne singen, tanzen und lachen.

Plus In Neusäß laufen die Vorbereitungen für ein neues Musical mit Kindern und Jugendlichen zu Weihnachten. Es gibt zwei Castings.

Von Jutta Kaiser-Wiatrek

Derzeit träumen die meisten Menschen von mehr Freiheit und einem entspannenden Urlaub in warmen Gefilden. Weihnachten liegt für die meisten noch weit entfernt. Nicht so allerdings für die junge Neusässerin Marina Igelspacher. Ließ der Lockdown das traditionelle Weihnachtsmärchen in der Stadthalle Neusäß im vergangenen Jahr zum Leidwesen der Beteiligten und all derer, die sich bereits auf die liebgewordene Tradition gefreut hatten, kurz vor der Aufführung ausfallen, so ließ sich die junge Künstlerin nicht entmutigen. War das Stück im vergangenen Jahr eher coronakonform und somit eher konzertmäßig statt in Form eines Musicals gestaltet, so will sie diesmal wieder ein richtiges Weihnachtsmusical mit einer durchgehenden Geschichte anbieten.

