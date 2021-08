Neusäß

vor 18 Min.

Coole Cocktails und heiße Musik vor dem Rathaus in Neusäß

Plus Bei den Sommertagen in Neusäß ist nicht nur Party angesagt. Besucher bekommen zudem ein ganz besonderes Impfangebot kredenzt, das bestens angenommen wird.

Von Nicolò Tallevi

Laute Musik war am Samstagabend bei den Sommertagen vor dem Neusäßer Rathaus zu hören. Das Kulturamt der Stadt Neusäß wollte seinen Bürgerinnen und Bürgern als Ausgleich für die vielen ausgefallenen Veranstaltungen in diesem Jahr noch etwas bieten. Der Höhepunkt der Sommertage war nun das große Fest am Wochenende.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen