Damit der Weg zur Berufswahl auch am Gymnasium gelingt

Als eine von 42 bayerischen Schulen wurde das Justus-von-Liebig-Gymnasium mit dem Berufswahl-Siegel des Bildungswerks der Bayerischen Wirtschaft (bbw) ausgezeichnet.

Am Justus-von-Liebig-Gymnasium in Neusäß gibt es herausragende Projekte und Angebote zur Berufsorientierung. Die Schule unterstützt die Jugendlichen unter anderem mit Messebesuchen, Bewerbungstraining und einer Kompetenzanalyse bei der Entscheidungsfindung. Dafür hat sie die Auszeichnung der Initiative Berufswahl-Siegel bekommen – als eine von 42 Schulen in Bayern in diesem Jahr.

„Wer während der Schulzeit in verschiedenste Berufsfelder hineinschnuppern kann, hat die besten Chancen, den richtigen Beruf für sich zu finden. Das ist nicht nur für die einzelnen Schülerinnen und Schüler von größter Bedeutung, sondern auch für Wirtschaft und Gesellschaft“, erläuterte Stefanie Hilligweg vom Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft (bbw), dem Träger der Initiative in Bayern.

Zusammenarbeit mit Stadtsparkasse und Faurecia

Am „Justus“ gibt es seit vielen Jahren eine herausragende Zusammenarbeit mit der Bundesagentur für Arbeit: „Diese führt mit Experten zentrale Veranstaltungen zur Studien- und Berufsorientierung am Justus durch“, erläutert der Koordinator für berufliche Orientierung Michael Weh. Außerdem arbeitet das Gymnasium eng mit der Stadtsparkasse und mit der Faurecia GmbH zusammen. „Den Jugendlichen ist klar, wie wichtig das Thema Berufsorientierung für ihre persönliche Zukunft ist“, so Weh. „Überdies bieten sowohl das Pflichtpraktikum in der Jahrgangsstufe 9 sowie Messebesuche in der Oberstufe eine spannende Abwechslung zum Unterrichtsalltag.“

Das Berufswahl-Siegel ist ein Projekt des Bildungswerks der Bayerischen Wirtschaft. Langfristig will die Initiative Schulen in allen bayerischen Regierungsbezirken dabei unterstützen, ihren Schülern und Schülerinnen eine ausgezeichnete Berufsorientierung zu bieten. So soll die Qualität der Berufsorientierung an den Schulen dauerhaft gesichert werden und immer weiter steigen. (AZ)

Lesen Sie dazu auch