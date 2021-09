Neusäß

18:30 Uhr

Das Neusässer Stadtfest 2022 soll wieder so schön wie immer werden

Auch sie gehört inzwischen zur Musik- und Partyszene in Neusäß: Tina Schüssler mit Band bei ihrem Auftritt im Jahr 2019. Im nächsten Jahr soll es in Neusäß wieder ein richtiges Stadtfest geben.

Plus Im Juli 2022 soll das Stadtfest in Neusäß wieder stattfinden. Zu diesem Zeitpunkt wird die Festmeile allerdings saniert. So weit sind die Planungen bis jetzt.

Von Jana Tallevi

Zusammensitzen vor einer Musikbühne, gemeinsam dem Auftritt einer Tanzgruppe zusehen und die kulinarischen Kleinigkeiten genießen, die von den Neusässer Vereinen vorbereitet worden sind: So schön, gemütlich und möglichst sorgenfrei soll auch das Stadtfest 2022 wieder werden. Damit das gelingt, startet das Kulturbüro jetzt mit den konkreten Vorbereitungen. Doch die sind nicht einfach: Welche Hygieneregeln im Sommer 2022 gelten werden, das weiß schließlich noch niemand.

