Neusäß

vor 37 Min.

Das Schmutterbad in Westheim zog früher viele Badende an

Jahrzehntelang erfreuten sich Gäste aus Westheim und Umgebung am Badevergnügen an der Schmutter.

Plus Die Schmutter bei Neusäß zog schon vor 100 Jahren Badegäste an. Was es dort alles gab und welche tragischen Unglücke dort passierten, weiß Westheims Heimathistoriker.

Von Angela David und Andreas Seitz

Das Schmutterbad in Westheim zog vor 100 Jahren viele Badegäste aus Westheim und Umgebung an. Sogar bis aus Augsburg kamen die Erholungssuchenden. Entstanden ist das Schmutterbad bereits Ende der 1890er-Jahre, wie Andreas Seitz vom ortsgeschichtlichen Arbeitskreis im Buch "Westheim - Ein Ort im Wandel der Zeit" schreibt. Das Bad zog viele Menschen aus der Umgebung an, doch es gab auch mehrere tragische Unglücke.

