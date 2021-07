Neusäß

Das plant die VR Handels- und Gewerbebank im Neubau in Neusäß

Die Filiale der VR Bank Handels- und Gewerbebank neben der Eisdiele in Neusäß soll bleiben.

Plus In einem Bürogebäude im Gewerbegebiet Neusäß-Nord sollen rund 80 Arbeitsplätze in einem Bank- und Bürogebäude entstehen. Kunden finden dort einen neuen Service.

Von Jana Tallevi

Ein moderner Bank- und Bürobau für einen großen Teil der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter VR-Bank Handels- und Gewerbebank - das plant das Geldinstitut auf einem der letzten freien Bauplätze im Gewerbegebiet Neusäß-Nord. Etwa 80 der insgesamt 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen in dem modernen und nachhaltigen Bau in etwa drei Jahren, so hofft Bankvorstandsvorsitzender Georg Schneider, auf 3500 Quadratmetern Nutzfläche ihren Schreibtisch finden. Das hat Folgen für eine Reihe anderer Standorte der Bank.

