Neusäß

12:30 Uhr

Der erste Ministerialbeauftragte hat jetzt sein Büro am Schulzentrum Neusäß

Plus Das ist der Plan: Die Ministerialbeauftragten für alle Schularten sollen von Augsburg nach Neusäß ziehen. Mit Dietmar Bauer ist der erste schon angekommen.

Von Jana Tallevi

Er ist der erste Ministerialbeauftragte (MB), der jemals seinen Amtssitz im Landkreis Augsburg hatte - aber er soll nicht der einzige bleiben: Dietmar Bauer und acht Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben seit Anfang des Schuljahres ihre Büros an der FOS/BOS in Neusäß. Bauer ist einer von drei Ministerialbeauftragten in Bayern für diese Schulart und für Schwaben sowie Oberbayern-West samt der Landeshauptstadt München zuständig. Zuvor war der Amtssitz dieser MB-Stelle 50 Jahre lang in Augsburg an der FOS am Alten Postweg. Der jetzige Umzug hat nicht nur mit der anstehenden Sanierung der dortigen Schule zu tun.

