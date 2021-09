Neusäß

Diakonie berät ältere Menschen jetzt auch in Neusäß

Die Diakonie Augsburg will jetzt auch in Neusäß sozialpsychiatrisch beraten. Davon besonderes profitieren könnten ältere Menschen.

Plus Demenz oder psychische Erkrankungen im Alter können zur Belastungsprobe auch für die Partnerin werden. Information und Begleitung sollen helfen.

Von Jana Tallevi

Emotionale Probleme und psychische Erkrankungen können Menschen jeden Alters treffen - auch Senioren. Speziell für diese Gruppe will die Diakonie Augsburg nun auch in Neusäß ein spezielles Beratungsangebot stellen. "Diese gerontopsychiatrische Beratung ist allerdings nur ein Teil des Angebots unseres Sozialpsychiatrischen Dienstes (SPDI)", so Markus Bottlang, kaufmännischer Vorstand der Diakonie Augsburg, der das Programm jetzt gemeinsam mit Einrichtungsleiterin Regina Nordt im Ausschuss für Kultur, Bildung, Soziales und Sport vorgestellt hat.

