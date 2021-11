Die Boxerin und der Stuntman - ein explosives Duo aus dem Augsburger Land

Plus Tina Schüssler und Roland Leyer: Zwei starke Typen, die jetzt gemeinsam andere stark machen wollen. Was der Action-Spezialist zum tödlichen Unfall mit Alec Baldwin sagt.

Tina Schüssler ist ein Temperamentsknaller. Selbst am Telefon explodiert sie förmlich. Als dreifache Weltmeisterin im Boxen, Kickboxen und K1 war sie für ihren impulsiven Kampfstil bekannt. Seit einiger Zeit verausgabt sich die 47-Jährige als Sängerin mit ihrer eigenen Band auf der Bühne. Roland Leyer lässt explodieren. Der 56-Jährige hat sich als Stuntman und Action-Regisseur von Fernsehserien wie "Cobra 11- die Autobahnpolizei" international einen Namen gemacht. Für die Filme "Der Clown" und "Wilde Engel" wurde er bereits zweimal mit dem den Taurus World Stunt Award in Hollywood ausgezeichnet. Zusammen werden die beiden starken Typen jetzt ein explosives Duo bilden.