Neusäß

12:30 Uhr

Die Neusässer Friedensnacht findet nach einer Corona-Pause wieder statt

In diesem Jahr wird in Neusäß wieder die Friedensnacht gefeiert. Das Foto entstand im Jahr 2019.

Plus Beim Gottesdienst für die Neusässer Friedensnacht wird der Einlass gemäß den Corona-Regeln kontrolliert. Was sonst in den Stadtteilen geplant ist.

Von Regine Kahl

Der Veranstaltungskalender der Stadt Neusäß nimmt in diesem Herbst und Winter wieder mehr Normalität an. Nachdem die Feier der Friedensnacht im vergangenen Jahr wegen der Corona-Pandemie ausgefallen ist, findet sie in diesem November wieder statt.

