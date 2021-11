Die Neusässer Narrneusia wagt heuer den Fasching in abgespeckter Form

Plus Die letzte Faschingssaison musste wegen der Corona-Pandemie ausfallen. Nun nimmt die Neusässer Faschingsgesellschaft einen neuen Anlauf - mit einigen Unwägbarkeiten.

Die Faschingssaison 2019/20 konnten die Mitglieder der Faschingsvereine im Landkreis gerade noch rechtzeitig und ohne Corona-Auflagen beenden. Doch kurz darauf hieß es Lockdown und Stillstand des gesellschaftlichen Lebens für lange Zeit. Damit wurde auch der Fasching ausgebremst, denn in normalen Jahren bereitet man sich nach dem Motto "nach dem Fasching ist vor dem Fasching" in den Vereinen bereits bald wieder auf die neue Saison vor. Warum dies heuer zumindest bei der Neusässer Faschingsgesellschaft Narneusia anders werden soll.