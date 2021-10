Die Senioren in Neusäß singen wieder

Plus Freude über Neustart herrscht beim Seniorensingen in der Musikschule Neusäß. Der neue Chorleiter ist Hans-Ulrich Höfle.

Nach langer Pause dürfen die Senioren in Neusäß wieder zusammen singen. Wenn auch aufgeteilt in zwei Gruppen, treffen sich die Sänger und Sängerinnen im Haus der Musik, und zwar unter neuer Leitung.