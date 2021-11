Die Stadtkapelle Neusäß wagt ein Konzert in Corona-Zeiten

Plus Das Herbstkonzert der Stadtkapelle Neusäß fand wegen der Hygieneauflagen und der Sorge vor Ansteckung unter erschwerten Bedingungen statt. Wie dieser Versuch beim Publikum angekommen ist.

Es waren bange Tage für die Mitglieder der Stadtkapelle Neusäß, bis klar war, dass ihr Herbstkonzert stattfinden konnte. Und so freuten sich alle Musikerinnen und Musiker, dass sie ihr Konzert unter 2G-Regeln und Maskenpflicht am Platz doch spielen durften. Um allen Vorgaben gerecht zu werden und ihr Publikum bestmöglich zu schützen, hatte sich die Stadtkapelle mit ihrem Programm auf die besondere Situation eingestellt.