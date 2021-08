Dieb baut in Neusäß Teile eines Anhängers aus

Ein Unbekannter baut auf dem Festplatz die vordere und hintere Bordwand eines Anhängers ab und nimmt die Teile mit.

Als Ersatzteillager hat ein Unbekannter einen geparkten Anhänger in Neusäß genutzt. Der Dieb baute einfach die vordere und hintere Bordwand aus und nahm sie mit.

Passiert ist der Diebstahl laut Polizei in der vergangenen Woche zwischen Montag und Sonntag. Der Anhänger stand in dieser Zeit auf der Parkfläche des Festplatzes an der Georg-Odemer-Straße. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1810 entgegen. (thia)