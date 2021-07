Neusäß

vor 19 Min.

Ehemaliger Neusässer Pädagoge Franz Weichselgärtner ist tot

Franz Weichselgärtner war zuletzt ständiger Stellvertreter des Schulleiters am Justus-von-Liebig-Gymnasium, bevor er 2015 in den Ruhestand ging. Nun ist er gestorben.

Plus Er hatte zuletzt das Justus-von-Liebig-Gymnasium in Neusäß geleitet. Zuvor war er viele Jahre am Augsburger Holbein-Gymnasium tätig gewesen.

Von Jana Tallevi

„Es war schön, hier zu arbeiten“, hatte kurz vor seinem Eintritt in den Ruhestand der damalige ständige Vertreter des Schulleiters am Justus-von-Liebig-Gymnasiums auf die für ihn so typische Art zusammengefasst: Knapp, prägnant und doch verbindlich. Das war im Winter 2015. Jetzt ist der Pädagoge der Schule, Franz Weichselgärtner, im Alter von 71 Jahren gestorben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen